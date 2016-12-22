СМИ узнали о планах следить за свежестью продуктов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

В Министерстве транспорта России предложили обязать компании подтверждать температурный режим перевозки продуктов при помощи информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, Минтранс создал «дорожную карту» по контролю за температурным режимом при перевозке продуктов, подлежащих ветеринарному контролю и для которых требуются особые условия транспортировки. Газета также изучила проект карты, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.

В ведомстве отметили, что нововведения коснутся перевозок не прошедшего консервации мяса, рыбы, овощей и фруктов. В настоящее время «ЭРА-ГЛОНАСС» установлена на автобусах, грузовиках с опасными грузами и мусоровозах, а также на новых транспортных средствах.

По словам замглавы Россельхознадзора Николая Власова, нарушения температурного режима при транспортировке продуктов «встречаются сплошь и рядом». Особенно остро ситуация обстоит с перевозкой рыбы, отметили источники газеты.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев подчеркнул, что применение «ЭРА-ГЛОНАСС» необходимо для всей рыбной отрасли. Согласно техническому регламенту, температура рыбы на станции прибытия не должна превышать минус 18 градусов, иначе продукты нужно отправлять на дозаморозку. По словам Зверева, около трети рыбы перевозится в вагонах-термосах, в которых отсутствуют генераторы поддержания необходимой температуры. В связи с этим страдает качество и внешний вид продукции, что, по мнению Зверева, является одним из факторов сокращения потребления рыбы в России.

По словам источника «Ведомостей», ретейлеры также несут ущерб от нарушений температурного режима. Собеседник газеты отметил, что одна из компаний понесла убытки в 3 млрд руб. за год.

Заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников заявил, что использование «ЭРА-ГЛОНАСС» приведет к дополнительным издержкам для бизнеса. Представитель агрохолдинга «Мираторг» также заявил, что в дополнительном отслеживании нет нужды, а компании сами должны решать, какое оборудование использовать для сохранения температурного режима.