Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепа об иноагентах

Комментарий Госдепа о новом законе об иноагентах в России — «проявление двойных стандартов», заявили в посольстве России в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

Согласно тексту заявления, в США «по прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам», а также выдвигать против них «беспочвенные и абсурдные обвинения». Как отметили в посольстве, решение об ограничениях в адрес СМИ с иностранным участием было принято только «после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ». «Заявление Госдепа США [в ответ на приятие закона]— очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов», — отметили в ведомстве.

В посольстве посетовали, что США избирательно относятся к нарушениям своего законодательства. «Мы же до сих пор не получили официального ответа на наш призыв прекратить в США деятельность переехавшего на американские сервера украинского экстремистского сайта «Миротворец», — заметили российские дипломаты.

Российское дипведомство отметило, что Москва «не пытается оправдать» свои действия, и предупредило, что «игру с нулевым результатом» еще «можно остановить». «Начать необходимо с устранения первопричины — преследования российских СМИ в США», — заключили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Госдепе предостерегли Россию от применения нового закона о СМИ-иноагентах. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве США, новые правовые нормы «еще больше ограничат» свободу печати и слова в России, а также будут оправданием для нападок и домогательств к НКО и изданиям. Кроме того, в Госдепе отметили, что называть данный закон зеркальными мерами по отношению к американскому закону об иноагентах некорректно: по словам американских дипломатов, oreign Agents Registration Act 1938 года (FARA) не ограничивает издателей в плане размещения и содержания контента, а также не вмешиваться в редакционную политику.

Закон о СМИ-иноагентах был подписан президентом Владимиром Путиным 25 ноября. Согласно документу, отныне подобный статус могут получить издания, которые получают иностранное финансирование. Следствием этого могут стать ограничения, которые уже испытывают многие НКО, находящиеся в списках иноагентов. Российские власти называют данные меры «зеркальными» по отношению к ситуации с Russia Today в США. В середине ноября телеканал американские власти обязали зарегистрироваться как иноагент в Минюсте США.