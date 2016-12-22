Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент считает, что применение в России закона о СМИ-иноагентах ограничит в стране свободу слова и печати. В Москве ранее называли принятие такого закона ответными мерами на признание RT иноагентом в США

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США призывают Россию воздержаться от использования нового закона о СМИ-иноагентах, который отныне наделяет этим статусом СМИ с иностранным участием, заявили в Госдепе. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Как гласит текст заявления, Госдеп и ранее высказывался против российского закона об иноагентах, который используется для того, чтобы «оправдать рейды, нападки и судебные преследования» на НКО, чтобы парализовать их работу. По мнению американского внешнеполитического ведомства, новый закон может еще больше ограничить свободу слова и печати в России. «Соединенные Штаты призывают Россию не использовать этот закон для дальнейшего ужесточения условий для СМИ и свободы слова», — говорится в сообщении.

«США призывают Россию не применять данный закон для дальнейшей усложнения работы СМИ и ограничения свободы выражения мнений», — отмечается в сообщении ведомства.

В Госдепе подчеркнули, что свобода слова — «универсальное человеческое право», которое Россия обещала уважать и выполнять на международном уровне. Ведомство объяснило, что, несмотря на то, что Москва оправдывает правовые нововведения как ответ на подобные меры в США, российский закон не имеет ничего общего с американским законом об иноагентах. Согласно заявлению ведомства, Foreign Agents Registration Act 1938 года (FARA) не ограничивает публикацию материалов и их содержание, а также не вмешивается в редакционную политику.

Президент Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который делает возможным признать СМИ «иностранным агентом». В случае признания такового статуса к изданиям могут применяться те же ограничения, что и к НКО, которые оказались признаны иноагентами. Главным критерием для применения нового закона к СМИ отныне является наличие иностранного финансирования. Теперь под действие закона могут попасть «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие СМИ, спонсируемые США. В то же время в Совете по правам человека при президента заявили о намерении разработать поправки к закону.

О том, что часть работающих в России СМИ могут попасть в список иноагентов стало известно после того, как подобные меры применили к работающему в США телеканалу Russia Today. В сентябре Минюст США направил каналу предупреждение о необходимости зарегистрироваться как иноагент до 13 ноября.

Возглавляющая канал Маргарита Симоньян назвала срок «людоедским» и пригрозила «ответными мерами». В октябре российский Минюст выслал соответствующее предупреждение уже «Голосу Америки», «Радио Свобода» и их дочерним проектам. 14 ноября российский канал был включен в соответствующий список Минюста США и объявлен иноагентом.