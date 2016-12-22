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СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах
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СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах
Политика, 21:59
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СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит поправки к закону о статусе иностранного агента для СМИ, сообщил «РИА Новости» председатель СПЧ Михаил Федотов.

«То экспертное заключение, которое Совет сделал по поводу данного закона, оно дает нам все основания для того, чтобы подготовить поправки и предложить их вниманию главы государства», — сказал он. «Мы займемся этой работой, когда закон вступит в силу. Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить», — отметил Федотов.

Ранее 25 ноября президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать СМИ иностранными агентами. Ранее законопроект одобрила Госдума и Совет Федерации.

Речь идет об изменениях в закон о средствах массовой информации, согласно которому иностранные СМИ, распространяющее печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие сообщения и материалы, могут быть признаны выполняющим функции иностранного агента. В этом случае к СМИ-иноагентам будут применяться те же положения закона, как в случае с некоммерческими организациями (НКО), признанными иностранными агентами.

Главным критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине ноября пояснял, что изменения дают возможность России зеркально ответить на попытки ограничивать свободу российских СМИ. «Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве», — говорил он.

Теги: СПЧ , СМИ-иноагенты
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