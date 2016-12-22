Исполнитель теракта в Нью-Йорке отказался признавать вину

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, сбивший насмерть 31 октября на Манхэттене восемь человек, отказался признавать себя виновным в терроризме и убийствах. Об этом он заявил в суде Нью-Йорка, сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, Саипов отрицает любые уголовные обвинения в свой адрес. Чем он аргументирует свою непричастность к преступлениям, в котором его обвиняют, издание не сообщает.

22 ноября стало известно, что жюри суда присяжных Нью-Йорка предъявило новые обвинения Саипову. Теперь он обвиняется в восьми убийствах, 12 попытках убийства, повреждении транспортного средства, содействии террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и других. Всего обвинение Саипова насчитывает 22 пункта.

Несмотря на то, что он отрицает обвинения, ранее на допросе в суде Саипов признал совершение теракта под воздействием просмотра роликов ИГ в интернете. Он добавил, что атаку планировал с 2016 года, а за два месяца до теракта решил использовать грузовик для нанесения максимального ущерба гражданскому населению. Саипов объяснил, что выбрал 31 октября для совершения атаки в ночь на Хеллоуин, когда на улицах будет много прохожих. В содеянном он не раскаивается, заявил, что чувствует себя хорошо.

Саипов въехал в толпу людей на Манхэттене вечером 31 октября 2017 года. Жертвами теракта стали восемь человек, включая пятерых граждан Аргентины. Еще 12 человек получили ранения. Саипова ранила и задержала полиция. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

Саипов был отправлен в больницу, а после улучшения состояния предстал перед судом Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп потребовал применения смертной казни к Саипову. Кроме того, он заявил о намерении прекратить лотерею грин-карт в США после случившегося.

Саипов переехал в США в 2010 году, после того, как выиграл в лотерею грин-карт.