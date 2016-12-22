МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

В Московском регионе в ночь на среду, 29 ноября, ожидается снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от соседних транспортных средств. Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами. Сообщается, что неблагоприятная погода сохранится и в первой половине дня 29 ноября.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве привел к большому количеству ДТП и росту пробок. На улицы вышла снегоуборочная техника.