На улицы Москвы вывели снегоуборочную технику

Из-за начавшегося снегопада столичные власти вывели на улицу снегоуборочную технику, сообщили РБК в мэрии Москвы. Погодные условия привели к усилению пробок в Москве.

Очистка улиц от снега началась в 13:00. «Одновременно в городе начались работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», выпавший снег добавил один балл к традиционным московским заторам. «Даже небольшой снег при отрицательной температуре заметно осложняет дорожное движение», — отмечается в сообщении сервиса в Twitter.

В Центре организации дорожного движения предупредили водителей об ухудшении дорожной обстановки. В сообщении центра отмечается, что на дорогах может появиться гололедица.

В Москве 28 ноября выпал первый «ощутимый» снег, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. «29 и 30 ноября в Москве ожидается местами небольшой снег и гололедица. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах. В пятницу, 1 декабря, будет метель и гололед, местами снежные заносы и достаточно сильные порывы ветра — 15–20 м/c», — рассказала она. По словам Макаровой, в выходные продолжит идти снег.

На прошлой неделе Гидрометцентр сообщил о наступлении в Москве «зимнего режима».