Аваков рассказал об отношении МВД Украины к ситуации в ЛНР

МВД Украины следило за событиями в ЛНР и предпринимало в связи с ними некие действия. Об этом глава ведомства Арсен Аваков заявил в кулуарах Национального экспертного форума в Киеве, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Здесь нет такой ситуации, что два негодяя между собой поругались, а мы в это время должны «заскочить» и забрать ситуацию. Это процесс все-таки более сложный. Мы внимательно наблюдали за этим процессом и кое-какие меры принимали и принимаем», — сообщил министр. Он не раскрыл подробности, так как они, по его словам, «не для публичного распространения».

24 ноября и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики стал Леонид Пасечник, ранее возглавлявший Министерство госбезопасности. Прежний глава ЛНР Игорь Плотницкий, по словам Пасечника, ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, вызванных последствиями боевых ранений и контузии.

21 ноября на улицы Луганска вышли вооруженные люди и боевая техника. Они перекрыли центр города. Позже стало известно, что они связаны с бывшим главой МВД республики Игорем Корнетом, которого глава республики накануне уволил.

«Новая газета» сообщила, что Плотницкий и его приближенные бежали в Россию. В Кремле от комментариев по этому поводу отказались. Писатель Захар Прилепин, занимающий должность в армии самопровозглашенной Донецкой республики, рассказал РБК, что встретил Плотницкого в самолете, летевшем в Москву.