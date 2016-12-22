В Польше суд ужесточил наказание осужденному за шпионаж россиянину

Суд в Польше ужесточил наказание россиянину Станиславу Шиповскому, осужденному за шпионаж, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отца осужденного. Ранее он был приговорен к четырем годам, однако в суде решили увеличить ему срок до семи лет лишения свободы.

«Состоялось рассмотрение апелляции в суде. Судья рассмотрел дело и вынес приговор — семь лет лишения свободы вместо четырех лет, которые были раньше», — сообщил отец Шиповского.

Приговор Шиповскому был вынесен в марте этого года. Польские следователи установили, что он несколько лет работал на российское Главное разведывательное управление (ГРУ).

Шиповский был арестован еще в 2014 году Он обладал двойным российско-польским гражданством. Шиповский работал юристом и передавал российской разведке данные о проектах в сфере энергетики. Также он посещал заседания сейма Польши и пытался попасть на стажировку в Министерство экономики страны.