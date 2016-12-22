Сын Табакова рассказал о самочувствии актера

Сын актера и режиссера Олега Табакова рассказал о состоянии отца, госпитализированного накануне. На вопрос РБК о его самочувствии Антон Табаков заявил, что «он чувствует себя, как и вчера».

На вопрос РБК о состоянии Олега Табакова в справочной Первой градской больницы им. Н.И. Пирогова сообщили: «Информацией не располагаем».

О госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября. Причиной стало обнаруженное при обследовании воспаление легких. Все мероприятия и спектакли с участием артиста были отменены.

Олегу Табакову в августе исполнилось 82 года. Он родился в 1935 году в Саратове. Актерскую карьеру Табаков начал в 1957 году в Студии молодых актеров, которая позже стала театром «Современник». В 1977 году основал собственную театр-студию, которой руководит до сих пор. Табаков снялся более чем в 120 фильмах, преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.