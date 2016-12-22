МИД Польши выразил протест против выдворения польского ученого из России

Польский МИД выразил протест после высылки профессора Института национальной памяти Генриха Глебоцкого из России. В Санкт-Петербурге ученый занимался исследованиями об отношениях Москвы и Варшавы в XIX–XX веках

Здание МИД Польши (Фото: msz.gov.pl)

Министерство иностранных дел Польши выразило протест в связи с выдворением польского ученого Генрика Глебоцкого из России. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

«Мы обеспокоены непонятным решением российской стороны о высылке находившегося в исследовательской поездке в Москве историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти, профессора Генрика Глебоцкого», — указывается в заявлении ведомства. Там также отметили, что Польша 27 ноября передала дипломатическую ноту через своего посла в Москве Влодзимежа Марчиняка в МИД России.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что деятельность Глебоцкого была направлена на «нормализацию отношений» между Варшавой и Москвой. «Неоправданное изгнание польского ученого является еще одним звеном в антипольской пропагандистской кампании, проводимой российской стороной в течение нескольких месяцев», — считают в МИД Польше.

В ведомстве подчеркнули, что выдворение Глебоцкого является еще одним подтверждением того, что «политический диалог между нашими странами сталкивается с трудностями из-за односторонней деятельности российской стороны».

Кроме того, в МИД Польши заявили о необходимости защищать контакты между польскими и российскими историками, учеными и деятелями культуры, а также обеспечивать их беспрепятственный диалог. Эти действия не должны быть административно ограничены, отметили в польском МИДе.

Накануне Институт национальной памяти Польши сообщил, что 24 ноября Глебоцкого, который занимался научной деятельностью в российских архивах, задержали сотрудники ФСБ.

В ФСБ профессору объявили о том, что он обязан покинуть страну в течение 24 часов, иначе его насильно депортируют. В спецслужбе не уточнили причину выдворения Глебоцкого. Ученый приехал в Россию 14 ноября и проводил архивные исследования об отношениях двух стран в XIX–XX веках. Также по приглашению польского института в Санкт-Петербурге он прочитал две открытые лекции о судьбе польских граждан в период политических репрессий 1930-х годов. Они прошли 22 и 23 ноября.

В институте отметили, что решение ФСБ равнозначно запрету на въезд Глебоцкого в Россию в будущем. Также для него будет заблокирован доступ к российским архивам, которые были необходимы ему для собственных исследований, длящихся на протяжении 25 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт выдворения Глебоцкого из России. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, 24 ноября Глебоцкого уведомили о том, что в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности его пребывания в стране. Она напомнила, что 11 октября 2017 года власти Польши «по абсурдным причинам» выслали из страны российского-ученого историка, который занимался там преподавательской деятельностью. По ее словам, меры против Глебоцкого, являются «ответом на этот недружественный акт»,