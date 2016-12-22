Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум

Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Суд разрешил обвиняемой ежедневные прогулки с 12 до 14 часов. В остальном постановление суда первой инстанции оставлено без изменений», — рассказали агентству в суде.

​Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали по делу «Седьмой студии» 26 октября. Басманный суд Москвы 27 октября отправил ее под домашний арест до 26 декабря. Защита попросила отпустить ее под залог в размере 1 млн руб., но решение суда изменено не было. Дело касается хищения 68 млн руб., выделенных на проект «Платформа», созданный режиссером и основателем «Седьмой студии», а также худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

Следствие указало, что подписи Апфельбаум стоят на соглашениях о субсидиях для «Седьмой студии». Следственный комитет (СК) считает, что руководители «Седьмой студии» с помощью фирм-однодневок выводили средства, Серебренников распределял деньги между участниками преступной схемы, а Апфельбаум согласовывала отчетность.

Созданный Серебренниковым проект «Платформа» получил от Минкультуры с 2011 по 2014 год на популяризацию современного искусства 214 млн руб. Дело о хищении госсредств через «Седьмую студию» было возбуждено в 2015 году. Обстоятельства дела стали известны в мае 2017 года, после обысков в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова. Тогда режиссер был привлечен к делу в качестве свидетеля, а экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский были задержаны, а затем арестованы. 22 августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о певце Викторе Цое был задержан сам Серебренников. Ему предъявили обвинение в хищении 68 млн руб. Басманный суд 23 августа поместил его под домашний арест.