Улюкаев пояснил значение слов Сечина о «собирании объемов»

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев объяснил значение фразы о «собирании объемов» в диалоге с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Слово «объем», как я считал, относится к фондированию сделки и сбору $10 млрд», — пояснил Улюкаев.

Согласно расшифровке разговора Улюкаева и Сечина, опубликованной РБК, фраза, произнесенная главой «Роснефти», звучала так: «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну, вообще-то, можешь считать задание выполненным. Вот забирай, клади и пойдем чайку попьем».

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве у Сечина взятки в $2 млн. По словам главы «Роснефти», глава МЭР потребовал деньги в качестве платы за положительное решение по приватизации «Башнефти» и дал понять, что «благодарность» повлияет на дальнейшие заключения министерства по сделкам компании.

27 ноября Сечин, вызванный в качестве свидетеля обвинения, не явился на заседание. Это произошло в четвертый раз. Адвокаты главы «Роснефти» объясняют неявки его занятостью по работе.