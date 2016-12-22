В Онкоцентре им. Блохина ответили на обвинения в поборах

Руководитель Онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов ответил на обвинения Генпрокуратуры в поборах с пациентов. Заявление прозвучало в интервью BFM.

По словам Давыдова, существующих тарифов «реально на лечение больных не хватает». «Яркий пример — изотопное исследование костей скелета. Реальная его стоимость — от 9 тысяч до 12 тысяч, а платят 400 рублей, вот и планируйте дальнейшее исследование в этом направлении», — сказал он.

На обвинения в навязывании дополнительных исследований Давыдов ответил, что проведение операций без них — большой риск, «а тот, кто не хочет их делать, пусть не делает, вот и все».

Главу онкоцентра спросили, что должен делать человек, у которого нет денег на обследование. Он ответил: «А кто его заставляет делать обследование? Если нет денег, пусть не делает». «Это же не мы придумали эту систему финансирования здравоохранения, нас поставили в эти условия. Пусть ломают голову те, кто это придумал», — добавил он.

Давыдов подчеркнул, что в онкоцентре работают высоконравственные люди. Они, по его словам, помогают больным в поиске фондов, которые могли бы оплатить услуги. Возможности делать исследования за свой счет у медицинского учреждения нет, так как если в истории болезни не указан источник финансирования диагностики, больницу штрафуют.

23 ноября Генпрокуратура внесла в Минздрав представление. В документе говорится о многочисленных жалобах пациентов онкологического центра на поборы.

В конце ноября Давыдов покинет пост главы онкоцентра и перестанет быть главным онкологом Минздрава. Официальной причиной стало достижение предельного возраста для этих постов: ему исполняется 70 лет. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в разговоре с РБК заявил, что «обычно с таких мест не уходят сами» и добавил, что вокруг Онкоцентра имени Блохина было много коррупционных скандалов.