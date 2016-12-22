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Улюкаев рассказал об обещании Сечина угостить вином «за хорошую работу»
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Улюкаев рассказал об обещании Сечина угостить вином «за хорошую работу»
Дело Улюкаева, 13:32
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Улюкаев рассказал об обещании Сечина угостить вином «за хорошую работу»

На заседании Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева экс-министр заявил, что в Гоа в октябре 2016 года глава компании «Роснефть» Игорь Сечин обещал угостить его вином «за хорошую работу». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам экс-министра, 15 октября 2016 года в кулуарах саммита БРИКС в Гоа он впервые обсудил вопрос оценки приватизации «Башнефти» с Сечиным. Это произошло через пять дней после поступления 329 млрд руб. на счет государства по итогам приватизации «Башнефти». До этого, как утверждает Улюкаев, обсуждение велось только по служебной переписке. Встреча Улюкаева и Сечина состоялась в лобби отеля в Гоа между двумя мероприятиями российской делегации. Как утверждает экс-министр, у бильярдных столов он заметил президента ВТБ Андрея Костина и Сечина и подошел, чтобы поприветствовать их. «Состоялся короткий разговор. Сечин отметил, что мы очень хорошо поработали с подготовкой этой сделки. Я в шутку покрутил «дырочку» в пиджаке, намекая на представление Сечина к госнаграде. Он в ответ сказал: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу», — рассказал Улюкаев.

Улюкаев подтвердил свою позицию по приватизации «Башнефти» «Роснефтью»
Общество

В Замоскворецком суде Москвы 27 ноября началось 18-е заседание по делу Улюкаева. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев обвиняется по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Следствие считает, что Улюкаев вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина ​$2 млн за положительное заключение по приватизации принадлежавшего государству компании пакета акций «Башнефти». На суде Улюкаев заявил, что лично считает приватизацию «Башнефти» нецелесообразной, так как «Роснефть» частично контролируется государством и это «противоречит духу приватизации». Однако он отметил, что это «его мнение как экономиста», а оценку он проводил «как руководитель ведомства».

Улюкаев обвинил Сечина во лжи и оговоре
Политика

Сечин в четвертый раз отказался прибыть в суд для дачи показаний «из-за напряженного графика». По словам его адвоката Николая Клёна, глава «Роснефти» 27 и 28 ноября находится в Риме в командировке. Кроме того, Клён добавил, что Сечину «нечего добавить» к уже сказанному. Улюкаев в зале суда обвинил Сечина в ложном оговоре. Ранее обвинение утверждало, что во время игры на бильярде в лобби отеля Улюкаев вымогал у него $2 млн «двумя пальцами».

Дело Улюкаева: «Вино под елкой»

Теги: суд , Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
Главное
Улюкаев обвинил Сечина во лжи и оговоре Политика
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