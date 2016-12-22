Суд отказался возвращать дело Улюкаева в прокуратуру

Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева о возврате дела в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Ранее адвокаты Улюкаева заявили, что нашли в обвинительном заключении ряд нарушений. В частности, дата возможного преступления указана по-разному, а две расшифровки одной и той же телефонной беседы не совпадают. Судья Лариса Семенова не нашла существенных нарушений.​

Основанием для возврата дела адвокаты называли и неявку в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина. По их словам, именно глава «Роснефти» как ключевой свидетель обвинения мог бы прояснить обнаруженные неточности.

В августе суд уже отклонял требование защиты о возврате дела в прокуратуру.