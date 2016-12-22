Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,62 58,06 EUR Нал. 69,82 69,21 USD Бирж. 58,18 -0,19 EUR Бирж. 69,39 -0,23 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9348,37 +80,89 ММВБ 2153,10 -0,37% РТС 1165,95 -0,01% Brent 63,72 -0,02% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7433,25 +0,32%
Суд отказался возвращать дело Улюкаева в прокуратуру
Лента новостей
Московское метро пригрозило расторгнуть договор с рекламным подрядчиком 12:34, Технологии и медиа Улюкаев подтвердил свою позицию по приватизации «Башнефти» «Роснефтью» 12:32, Общество Сечин в четвертый раз не явился в суд по делу Улюкаева 12:31, Политика Галустян пожаловался в ФАС на использование своего портрета шашлычной 12:18, Общество Экс-владелец санируемого Рост Банка оказался владельцем двух банков 12:12, Финансы 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 12:06, РБК и Hankook Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру 11:58, Общество Большинство россиян выступили за обучение навыкам живого общения в школах 11:54, Общество В Новой Москве водитель насмерть сбил пятилетнего ребенка 11:48, Общество Загруженность дорог в центре Москвы достигла максимума за пять лет 11:33, Общество Google ответил Роскомнадзору о мерах в адрес RT и Sputnik 11:22, Технологии и медиа Жизнь с роботами: 5 профессий будущего 11:20, Партнерский материал В Красноярском крае разослали рекомендации по работе школ в военное время 11:11, Общество В МИДе объяснили высылку польского историка из России 11:02, Общество Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию 11:02, Спорт Минский связной: 27-летний бизнесмен хочет построить конкурента Reuters 11:00, Технологии и медиа Россиян доставят с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана 10:57, Общество Закрытую из-за скандала выставку «Без смущения» снова откроют в Москве 10:54, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 10:52, Спецпроект РБК Жителя Томской области заподозрили в поджоге своего дома 10:47, Общество Тренер «Барселоны» возмутился отмененным голом Месси 10:37, Спорт Допрос Алексея Улюкаева. Онлайн-трансляция 10:30, Общество В Москве обокрали квартиру женщины на 11,5 млн руб. 10:26, Общество Из хранилища банка в центре Москвы похитили почти 300 млн руб. 10:02, Финансы В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека 10:02, Общество В Ставропольском крае при падении автобуса в кювет пострадали 15 человек 09:45, Общество Meredith Corp. купит издательство Time Inc за $1,84 млрд 09:33, Бизнес В московском автосервисе за ночь сгорело пять Mercedes Gelandewagen 09:33, Общество
Суд отказался возвращать дело Улюкаева в прокуратуру
Общество, 12:37
0
Суд отказался возвращать дело Улюкаева в прокуратуру

Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева о возврате дела в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Дело Улюкаева: что произошло за год после задержания экс-главы Минэка
Общество

Ранее адвокаты Улюкаева заявили, что нашли в обвинительном заключении ряд нарушений. В частности, дата возможного преступления указана по-разному, а две расшифровки одной и той же телефонной беседы не совпадают. Судья Лариса Семенова не нашла существенных нарушений.​

Основанием для возврата дела адвокаты называли и неявку в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина. По их словам, именно глава «Роснефти» как ключевой свидетель обвинения мог бы прояснить обнаруженные неточности.

В августе суд уже отклонял требование защиты о возврате дела в прокуратуру.

Теги: суд , Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
Главное
Улюкаев подтвердил свою позицию по приватизации «Башнефти» «Роснефтью» Общество
Материалы по теме
Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру Общество
Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина Политика
Сечина в четвертый раз вызвали в суд по делу Улюкаева Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку