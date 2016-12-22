Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева ходатайствует о возврате дела в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам адвоката Дарижан Квеидзе, обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК. В частности, в разных рапортах фигурируют разное время и обстоятельства совершения преступления.

Квеидзе добавила, что разные расшифровки телефонного разговора Улюкаева и Сечина не совпадают — например, в одной упоминается саммит на Гоа, в другой — нет.

Обвинительное заключение ничего не говорит о том, каким именно способом бывший министр требовал взятку от главы «Роснефти». Указаний на это нет и в стенограмме разговора.

Адвокат добавила, что, несмотря на показания Сечина, министр не искал с ним встречи, а приехал в «Роснефть» по его приглашению.

Из-за указанных нарушений, как заявила защитница Улюкаева, обвиняемый не может в полной мере реализовать право на защиту.

Еще один адвокат экс-министра Тимофей Гриднев заявил, что единственным способом восполнить пробелы в уголовном деле является возврат в прокуратуру. «Закрывать лакуны в версии следствия — не задача суда», — заявил он.

Прокурор Борис Непорожный заявил, что сторона обвинения уже сбилась со счета, в какой раз защита просит вернуть дело в прокуратуру, и добавил, что оснований для этого нет. Ранее адвокат бывшего министра Виктория Бурковская говорила РБК, что такое было всего однажды.

Комментируя неявки Сечина на заседание, Гриднев заявил: «Мы все прекрасно понимаем, что Сечин в процесс не является и в связи с так называемой напряженностью графика, видимо, и не явится!» Непорожный в ответ сообщил, что не понимает, почему защита так обеспокоена отсутствием свидетеля обвинения.

16 августа суд отказал защите Улюкаева в возврате дела в прокуратуру.