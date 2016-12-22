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Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру
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Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру
Дело Улюкаева, 11:58
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Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева ходатайствует о возврате дела в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам адвоката Дарижан Квеидзе, обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК. В частности, в разных рапортах фигурируют разное время и обстоятельства совершения преступления.

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Квеидзе добавила, что разные расшифровки телефонного разговора Улюкаева и Сечина не совпадают — например, в одной упоминается саммит на Гоа, в другой — нет.

Обвинительное заключение ничего не говорит о том, каким именно способом бывший министр требовал взятку от главы «Роснефти». Указаний на это нет и в стенограмме разговора.

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Адвокат добавила, что, несмотря на показания Сечина, министр не искал с ним встречи, а приехал в «Роснефть» по его приглашению.

Из-за указанных нарушений, как заявила защитница Улюкаева, обвиняемый не может в полной мере реализовать право на защиту.

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Еще один адвокат экс-министра Тимофей Гриднев заявил, что единственным способом восполнить пробелы в уголовном деле является возврат в прокуратуру. «Закрывать лакуны в версии следствия — не задача суда», — заявил он.

Прокурор Борис Непорожный заявил, что сторона обвинения уже сбилась со счета, в какой раз защита просит вернуть дело в прокуратуру, и добавил, что оснований для этого нет. Ранее адвокат бывшего министра Виктория Бурковская говорила РБК, что такое было всего однажды.

Комментируя неявки Сечина на заседание, Гриднев заявил: «Мы все прекрасно понимаем, что Сечин в процесс не является и в связи с так называемой напряженностью графика, видимо, и не явится!» Непорожный в ответ сообщил, что не понимает, почему защита так обеспокоена отсутствием свидетеля обвинения.

16 августа суд отказал защите Улюкаева в возврате дела в прокуратуру.

Алексей Улюкаев был арестован 15 ноября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. По версии обвинения, взятку Улюкаев потребовал у Сечина в Гоа во время проведения саммита БРИКС 15–16 октября.

Как рассказал Игорь Сечин на допросе, 15 октября Улюкаев якобы подошел к нему и стал обсуждать недавно состоявшуюся приватизацию «Башнефти» (50,08% проданы за 330 млрд руб. «Роснефти» 12 октября 2016 года). Улюкаев якобы рассказал Сечину, что Минэкономразвития дало положительную оценку по вопросу участия в приватизации «Роснефти» (летом многие чиновники правительства говорили о том, что участие «Роснефти» в приватизации нецелесообразно), и попросил за это отблагодарить.

Сечин переспросил Улюкаева, каким образом понимать его просьбу. Тогда Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину размер вознаграждения, устно уточнив, что он соответствует $2 млн, рассказывал Сечин в ходе допроса. Улюкаев также дал понять, что от передачи «благодарности» будут зависеть заключения министерства по другим сделкам «Роснефти», утверждает обвинение. После этого Сечин рассказал о диалоге экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову, который на тот момент возглавлял службу безопасности «Роснефти». Феоктистов написал обращение главе ФСБ Александру Бортникову, после этого на территории «Роснефти» был проведен следственный эксперимент, завершившийся арестом экс-министра.

Теги: суд , Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
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