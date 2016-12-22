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В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов
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В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов
Общество, 23:03
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В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов

В Киеве полиция провела рейд на ресторан во время сходки криминальных авторитетов. Правоохранительным органам удалось задержать более 60 человек, предположительно, относящихся к организованной преступности, говорится в сообщении полиции украинской столицы.

Рейд на криминальных авторитетов прошел на окраине города, в районе Пуща-Водица. В ресторан прибыли сотрудники уголовного розыска и полицейский спецназ. В ресторане, как сообщили в полиции «собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах».

«Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции», — говорится в сообщении полиции. У некоторых участников сходки с собой было холодное и огнестрельное оружие, которое правоохранительные органы изъяли.

В августе глава Нацполиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в целенаправленной засылке воров в законе в страну. Таким образом, предположил Князев, Москва намерена дестабилизировать криминальную обстановку в соседнем государстве. Число воров в законе, сосланых на Украину за последние семь месяцев, как заявил он, составляет 29 человек.

Теги: Украина , Киев , преступность
Главное
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