Активистка «Артподготовки» Ольга Романова покинула Россию

Активистка движения «Артподготовка» Ольга Романова покинула Россию и перебралась в Киев. Об этом в своем блоге сообщил французский активист Пьер Афнер.
По словам активиста, Романова выехала из Москвы на автомобиле, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, дабы пересечь границу инкогнито. Афнер отметил, что Романова рассказала ему об этом во время въезда в Белоруссию. В Киеве на Майдане активист встретился с Романовой. По его словам, она завела новую страницу в Facebook под другим именем и купила новую sim-карту для телефона.
В Москве 5 ноября во время несанкционированной акции были задержаны, по данным МВД, 263 человека. Людей задерживали в районе Манежной площади и Тверской улицы. У некоторых задержанных находили ножи, кастеты и травматическое оружие, многие из них были одеты в камуфляж.
Тогда же координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщала РБК, что Романову задержали и доставили в ФСБ. В ее доме также прошли обыски. По итогам акции были арестованы 59 человек.
ФСБ 3 ноября сообщили о задержании 14 активистов «Артподготовки» в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани. При себе у них были футболки с националистической символикой, травматическое и холодное оружие, а также компоненты для изготовления зажигательной смеси.
В Новосибирске 9 ноября у активиста «Артподготовки» изъяли более 20 «коктейлей Молотова». Также в отношении пять мужчин и одной женщины возбудили уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, они подготовили бутылки с бензином и планировали поджечь декорации на Манежной площади.
Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».
В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.
После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.
В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».
В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.
В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».