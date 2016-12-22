Активистка «Артподготовки» Ольга Романова покинула Россию

Активистка движения «Артподготовка» Ольга Романова покинула Россию и перебралась в Киев. Об этом в своем блоге сообщил французский активист Пьер Афнер.

По словам активиста, Романова выехала из Москвы на автомобиле, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, дабы пересечь границу инкогнито. Афнер отметил, что Романова рассказала ему об этом во время въезда в Белоруссию. В Киеве на Майдане активист встретился с Романовой. По его словам, она завела новую страницу в Facebook под другим именем и купила новую sim-карту для телефона.

В Москве 5 ноября во время несанкционированной акции были задержаны, по данным МВД, 263 человека. Людей задерживали в районе Манежной площади и Тверской улицы. У некоторых задержанных находили ножи, кастеты и травматическое оружие, многие из них были одеты в камуфляж.

Тогда же координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщала РБК, что Романову задержали и доставили в ФСБ. В ее доме также прошли обыски. По итогам акции были арестованы 59 человек.

ФСБ 3 ноября сообщили о задержании 14 активистов «Артподготовки» в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани. При себе у них были футболки с националистической символикой, травматическое и холодное оружие, а также компоненты для изготовления зажигательной смеси.

В Новосибирске 9 ноября у активиста «Артподготовки» изъяли более 20 «коктейлей Молотова». Также в отношении пять мужчин и одной женщины возбудили уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, они подготовили бутылки с бензином и планировали поджечь декорации на Манежной площади.