В спецслужбе Грузии не исключили ликвидации «стамбульского террориста»

Служба госбезопасности Грузии не исключает, что в ходе спецоперации в Тбилиси был ликвидирован боевик Ахмет Чатаев, подозреваемый в организации взрывов в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на главу спецслужбы Вахтанга Гомелаури.

«Есть подозрение, что это может быть этот человек, однако точный ответ, был ли это Чатаев или нет, будет получен после проведения экспертизы, когда будет сделан ДНК-анализ», — сказал Гомелаури.

По его словам, служба госбезопасности располагала оперативной информацией о планировании «крупномасштабного мероприятия», не уточнив, о чем идет речь. «Кажется, мы его предотвратили», — заявил глава спецслужбы. Гомелаури отметил, что в расследовании дела участвуют специалисты из США.

Теракт в аэропорту Стамбула произошел 28 июня 2016 года. Боевики расстреляли пассажиров из автоматов и подорвали взрывные устройства. Жертвами атаки стали 43 человека, включая 13 иностранцев. По словам председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили, Чатаев был агентом грузинских спецслужб во время президентства Михаила Саакашвили.

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Спецоперация в Тбилиси началась в ночь на 22 ноября 2017 года. Тогда несколько человек открыли стрельбу по полицейским из квартиры жилого дома на улице Габриэла Салоса. В результате штурма квартиры погибли трое стрелков, еще один был задержан. По данным издания «Грузия Online», задержанный мужчина является гражданином России, его имя и фамилия не указываются.

Его обвинили в совершении преступлений по ст. 323 УК Грузии (террористический акт) и по ст. 328 УК Грузии (объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности). Санкции по первой статье предусматривают пожизненное лишение свободы, по второй статье — 15 лет тюрьмы.

В службе госбезопасности Грузии сообщали, что в ходе спецоперации погиб один спецназовец, еще двое получили ранения. По словам владельца квартиры, он сдал ее по просьбе родственника и не был знаком с арендаторами.