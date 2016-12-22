Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,89 58,45 EUR Нал. 69,95 69,39 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 9188,03 +470,03 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
В спецслужбе Грузии не исключили ликвидации «стамбульского террориста»
Лента новостей
Москалькова назвала число лишенных гражданства России в Крыму 19:29, Общество Эрдоган назвал условие ухода в отставку 19:29, Политика В спецслужбе Грузии не исключили ликвидации «стамбульского террориста» 19:07, Общество Кадыров рассказал о мечте покинуть пост главы Чечни 18:49, Общество Под Волгоградом задержали напавшего на полицейских с ножом мужчину 18:46, Общество В Сирии шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по боевикам ИГ 18:39, Политика Кадыров счел победу на Олимпиаде ненужной в случае запрета флага России 18:22, Политика Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей 17:48, Общество РФС назвал «глупостью» обвинения в допинге сборной России по футболу 17:33, Общество Первую гонку Кубка мира по биатлону выиграла сборная Австрии 17:22, Спорт В Испании 40 человек пострадали из-за провалившегося пола в ночном клубе 17:06, Общество В Евросоюзе назвали угрозой принятие в России закона о СМИ-иноагентах 17:02, Политика IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики 16:59, Спорт Советник Порошенко рассказал о неудачной атаке киевских силовиков 16:37, Политика СКР завел дело после нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане 16:07, Общество Вернблум принес ЦСКА очередную победу в чемпионате России 16:00, Спорт Участника перестрелки в ресторане в Краснодарском крае объявили в розыск 15:56, Общество Ирак пригласит зарубежные компании для развития новых нефтегазовых блоков 15:47, Бизнес В Подмосковье полиция задержала похитителей 300 кг красной икры 15:20, Общество В Дагестане мужчина напал с ножом на полицейских 15:12, Общество Бывший замминистра транспорта Окулов до конца 2017 года придет в ОАК 15:01, Политика В Росгидромете рассказали о самой холодной ночи осени 25 ноября в Москве 14:35, Общество Автомобиль въехал в толпу в немецком Куксхафене 14:32, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 14:27, Subaru XV и Autonews В Совфеде ответили на заявления США в отношении СМИ-иноагентов 14:20, Политика Чемпионат России по футболу. «Рубин» — ЦСКА. Онлайн 14:00, Спорт Курс биткоина впервые превысил $9000 13:52, Финансы В Ульяновской области двое детей отравились хлором в сауне 13:40, Общество
В спецслужбе Грузии не исключили ликвидации «стамбульского террориста»
Общество, 19:07
0
В спецслужбе Грузии не исключили ликвидации «стамбульского террориста»

Служба госбезопасности Грузии не исключает, что в ходе спецоперации в Тбилиси был ликвидирован боевик Ахмет Чатаев, подозреваемый в организации взрывов в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на главу спецслужбы Вахтанга Гомелаури.

«Есть подозрение, что это может быть этот человек, однако точный ответ, был ли это Чатаев или нет, будет получен после проведения экспертизы, когда будет сделан ДНК-анализ», — сказал Гомелаури.

По его словам, служба госбезопасности располагала оперативной информацией о планировании «крупномасштабного мероприятия», не уточнив, о чем идет речь. «Кажется, мы его предотвратили», — заявил глава спецслужбы. Гомелаури отметил, что в расследовании дела участвуют специалисты из США.

Теракт в аэропорту Стамбула произошел 28 июня 2016 года. Боевики расстреляли пассажиров из автоматов и подорвали взрывные устройства. Жертвами атаки стали 43 человека, включая 13 иностранцев. По словам председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили, Чатаев был агентом грузинских спецслужб во время президентства Михаила Саакашвили.

Видео: Rustavi 2

Спецоперация в Тбилиси началась в ночь на 22 ноября 2017 года. Тогда несколько человек открыли стрельбу по полицейским из квартиры жилого дома на улице Габриэла Салоса. В результате штурма квартиры погибли трое стрелков, еще один был задержан. По данным издания «Грузия Online», задержанный мужчина является гражданином России, его имя и фамилия не указываются.

Его обвинили в совершении преступлений по ст. 323 УК Грузии (террористический акт) и по ст. 328 УК Грузии (объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности). Санкции по первой статье предусматривают пожизненное лишение свободы, по второй статье — 15 лет тюрьмы.

В службе госбезопасности Грузии сообщали, что в ходе спецоперации погиб один спецназовец, еще двое получили ранения. По словам владельца квартиры, он сдал ее по просьбе родственника и не был знаком с арендаторами.

Теги: спецоперация , Грузия , Тбилиси , Стамбул , Теракт
Главное
В Евросоюзе назвали угрозой принятие в России закона о СМИ-иноагентах Политика
Материалы по теме
Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение Общество
Трое подозреваемых в терроризме убиты в ходе спецоперации в Тбилиси Общество
Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку