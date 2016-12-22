Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,88 58,45 EUR Нал. 69,72 69,02 USD Бирж. 58,45 -0,03 EUR Бирж. 69,24 +0,08 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 8080,01 +80,01 ММВБ 2148,56 -0,54% РТС 1158,62 -0,04% Brent 63,36 -0,09% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7417,24 -0,02%
Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение
Лента новостей
Лондон раскрыл детали антироссийской речи Мэй на «Восточном партнерстве» 04:11, Политика Овечкин объявил об открытии сайта движения Putin Team 03:33, Политика Король Бельгии рассказал Порошенко о своей поездке в Киев в 1990 году 02:49, Политика Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя 02:47, Общество Жириновский в случае избрания президентом пообещал доллар по 60 копеек 02:23, Политика Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты 02:06, Общество Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии 01:54, Политика Пересчет денег полковника Захарченко занял у РБК более полутора суток 01:09, Общество СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву 01:04, Политика Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 00:40, Спецпроект РБК Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия 00:24, Политика Стрелок из Лас-Вегаса во время атаки сделал 1100 выстрелов 00:18, Общество Эксперты Кудрина не увидели у правительства программы развития страны 00:02, Политика «Голос» нашел общих спонсоров у кандидатов-единороссов и их противников 00:01, Политика Форум ОНФ сменит формат перед выборами президента 00:01, Политика Стало известно место похорон актера Николая Годовикова 23 ноя, 23:41, Общество Футболиста сборной Бразилии осудили на девять лет за изнасилование 23 ноя, 23:39, Общество В Москве на станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление 23 ноя, 23:21, Общество Центр им. Блохина ответил на обвинения прокуратуры в поборах с пациентов 23 ноя, 23:13, Общество «Локомотив» одержал вторую победу в Лиге Европы 23 ноя, 23:05, Спорт Легионер «Зенита» возглавил список лучших бомбардиров Лиги Европы 23 ноя, 23:01, Спорт Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн 23 ноя, 23:00, Бизнес Минобороны допустило создание спецбанка для гособоронзаказа до конца года 23 ноя, 22:36, Политика В Думу внесли закон о тюремных сроках для «телефонных минеров» до 10 лет 23 ноя, 22:04, Политика Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете 23 ноя, 21:58, Политика Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре 23 ноя, 21:55, Политика После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек 23 ноя, 21:33, Общество ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски 23 ноя, 21:31, Финансы
Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение
Общество, 04:30
0
Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение

Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса Грузии, сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на заявление прокуратуры.

Ему предъявили обвинение по ст.323 УК Грузии (террористический акт) и по ст.328 УК Грузии (объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности). Максимальная санкция первой статьи предусматривает бессрочное лишение свободы, а второй — до 15 лет заключения.

«Обвинение предъявлено за объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности», — сказали в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что задержанный также обвиняется в «противозаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью».

Как отмечает «Грузия Online», адвокат обвиняемого пока заявлений не делает. Ранее он сообщил, что его подзащитный является гражданином России, пишет издание. Имя и фамилия задержанного не называется.​

Контртеррористическая операция в Тбилиси началась в ночь на 22 ноября. Несколько человек заперлись в квартире жилого дома, расположенного на улице Габриэла Салоса, и открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Силовики допросили владельца квартиры. Он рассказал, что сдал ее по просьбе родственника и не знаком с арендаторами.

Днем 22 ноября спецназ возобновил штурм здания. В результате спецоперации были убиты трое подозреваемых, еще одного задержали. В Службе государственной безопасности Грузии также сообщили, что во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа, а еще двое были ранены. ​

Теги: спецоперация , Тбилиси , обвинение
Главное
Лондон раскрыл детали антироссийской речи Мэй на «Восточном партнерстве» Политика
Материалы по теме
Трое подозреваемых в терроризме убиты в ходе спецоперации в Тбилиси Общество
Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась Общество
Спецназ возобновил антитеррористическую операцию в Тбилиси Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку