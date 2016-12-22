Задержанному в ходе спецоперации в Тбилиси мужчине предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса Грузии, сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на заявление прокуратуры.

Ему предъявили обвинение по ст.323 УК Грузии (террористический акт) и по ст.328 УК Грузии (объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности). Максимальная санкция первой статьи предусматривает бессрочное лишение свободы, а второй — до 15 лет заключения.

«Обвинение предъявлено за объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности», — сказали в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что задержанный также обвиняется в «противозаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью».

Как отмечает «Грузия Online», адвокат обвиняемого пока заявлений не делает. Ранее он сообщил, что его подзащитный является гражданином России, пишет издание. Имя и фамилия задержанного не называется.​

Контртеррористическая операция в Тбилиси началась в ночь на 22 ноября. Несколько человек заперлись в квартире жилого дома, расположенного на улице Габриэла Салоса, и открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Силовики допросили владельца квартиры. Он рассказал, что сдал ее по просьбе родственника и не знаком с арендаторами.

Днем 22 ноября спецназ возобновил штурм здания. В результате спецоперации были убиты трое подозреваемых, еще одного задержали. В Службе государственной безопасности Грузии также сообщили, что во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа, а еще двое были ранены. ​