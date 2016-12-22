Спецназ возобновил антитеррористическую операцию в Тбилиси

Спецназ в Тбилиси возобновил штурм здания, в котором скрываются подозреваемые в терроризме. Об этом сообщает Rustavi2.

По информации телеканала, в здании выбиты окна, из них идет дым. Телеканал сообщает, что силовики пытаются взять подозреваемых живыми.

Антитеррористическая операция на окраине грузинской столицы началась в ночь на 22 ноября. Подозреваемые заперлись в одной из квартир жилого дома и открыли огонь по правоохранителям.

Видео: Rustavi 2

Портал «Грузия онлайн» сообщил о допросе хозяина жилища, в котором заперлись террористы. По имеющейся информации, он сдал квартиру по просьбе брата жены и не интересовался личностями жильцов.

Через два часа после начала спецоперации спецназ заявил о задержании и аресте двух человек. Сообщалось, что оба не являются гражданами Грузии.