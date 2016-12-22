В Испании 40 человек пострадали из-за провалившегося пола в ночном клубе
Общество, 17:06
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В Испании 40 человек пострадали из-за провалившегося пола в ночном клубе
По меньшей мере 40 человек получили ранения из-за того, что в одном из ночных клубов испанского острова Тенерифе провалился пол. Об этом сообщает газета El Mundo.
Инцидент произошел 26 ноября в 02:30 по местному времени (00:30 мск) в городе Адехе. Пол провалился на площади 4 кв. м, люди упали с высоты, эквивалентной одному этажу, и провалились в подвал клуба. По словам мэра города, все раненые были госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии.
В настоящий момент спасатели продолжают ликвидировать последствия провала пола. По факту происшествия проводится судебное и административное расследование.
Остров Тенерифе является самым крупным островом в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане.