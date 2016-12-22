В ДТП под Волгоградом погибли четыре человека

В результате столкновения легкового автомобиля и «газели» в Волгоградской области погибли четыре человека, включая пятилетнего ребенка, заявили в пресс-службе регионального управления МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в полиции, авария произошла в 21:00 мск близ города Волжский на трассе в сторону населенного пункта Быково.​ По информации ведомства, все погибшие находились в легковом автомобиле ВАЗ-2114. В «Газели» пострадали двое взрослых и двое детей восьми и полутора лет. Угрозы их жизням нет. По предварительным данным, причиной столкновения могла стать летняя резина на легковом автомобиле.«Вполне вероятно, что из-за летней резины ВАЗ-2114 могло вынести на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение с грузопассажирской «Газелью», — рассказали в полиции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственные органы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются

Как сообщает местное издание ​Волга-Медиа, губернатор области Андрей Бочаров распорядился оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших в аварии.

Крупная авария произошла в Марий Эл 16 ноября. В столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с лесовозом «КамАЗ» погибли пятнадцать и пострадали четыре человека. Как установило следствие, на грузовике были «летние» шины. 20 ноября суд арестовал двух фигурантов уголовного дела по факту аварии: водителя и арендатора «КамАЗа».