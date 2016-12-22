Суд арестовал фигурантов дела о ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл

Суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о ДТП с пятнадцатью погибшими в Килемарском районе Марий Эл, сообщает Следственной комитет.

Водителю грузовика Ринату Маматову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Арендатора транспортного средства и владельца полуприцепа Руслана Мусаева обвиняют по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), уточнили в СКР.

«По ходатайству следствия судом в отношении Маматова и Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документе.

ДТП с участием грузовика с полуприцепом и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло 16 ноября. В сложных погодных условиях микроавтобус по касательной столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который перевозил лесоматериалы. После столкновения Mercedes вылетел в кювет.

В результате столкновения 15 пассажиров микроавтобуса погибли, еще четверо получили травмы.

Ранее следствие установило, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, «использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины». В условиях заснеженной дороги это привело к тому, что полуприцеп занесло на встречную полосу движения.