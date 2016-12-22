При ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали ребенок и трое взрослых
Общество, 10:10
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При ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали ребенок и трое взрослых
Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Согласно предварительным данным полиции, водитель Hyundai Accent врезался в стоящий микроавтобус Hyundai County с номером маршрута 58. В салоне маршрутки находились 10 пассажиров. От удара микроавтобус наехал на несовершеннолетнего пешехода.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Hyundai Accent, а также пассажирка микроавтобуса и пешеход.
Согласно данным издания «Ростовские Вести», несовершеннолетним пешеходом оказался мальчик 2005 года рождения, а пострадавшая пассажирка микроавтобуса — пожилая женщина.