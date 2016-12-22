В Ставропольском крае в результате ДТП погиб ребенок

Ребенок 2016 года рождения погиб от полученных травм в аварии на трассе в Ставропольском крае. Об этом РБК сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло около 09:00 мск на трассе Новопавловск — Орловка в Кировском районе края. «Водитель Lada Priora превысил допустимую скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся», — рассказал дежурный.

С травмами в больницу госпитализирована 31-летняя девушка, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. «Ребенок был у женщины на руках. Если бы он перевозился в детском кресле, трагических последствий можно было бы избежать», — указали в полиции.