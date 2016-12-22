Бывшего главу ЛНР назначили уполномоченным по минским соглашениям

Бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого новое республиканское руководство назначило уполномоченным по исполнению минских соглашений. Об этом говорится в заявлении нового главы ЛНР, бывшего главы Министерства госбезопасности республики Леонида Пасечника.

Игорь Плотницкий «является одним из подписантов минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений», говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на сайте Луганского информационного центра.

Сам Пасечник заявил о своей «приверженности минским соглашениям». «Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства», — говорится в его заявлении.

В пятницу, 24 ноября, Леонид Пасечник заявил, что Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР «по состоянию здоровья». «В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — говорилось в заявлении Пасечника.

Заявление Плотницкого также поступило в парламент республики, добавил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко. «У меня нет сомнений, что Народный совет поддержит кандидатуру Пасечника Леонида Ивановича на должность исполняющего обязанности главы Луганской народной республики», — заявил он.