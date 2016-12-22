В Совфеде прокомментировали планы Порошенко на «четыре союза» с Европой

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать четыре союза с Европейским союзом для того, чтобы «попытаться сгладить свое поражение» на саммите «Восточного партнерства». Такое мнение в разговоре с РБК высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По словам сенатора, в итоговом документе саммита, который завершился 24 ноября в Брюсселе, впервые отсутствует какое-либо упоминание об Украине. «Все заявления чиновников ЕС свидетельствовали о том, что Украину, по крайней мере в ее нынешнем состоянии, в Евросоюзе никто не ждет», — сказал Косачев.
«Критика в адрес Киева со стороны ЕС усиливается по целому ряду параметров — это и темпы экономических преобразований, и борьбы с коррупцией, а точнее ее отсутствие», — считает он. В числе параметров сенатор также назвал «деградацию ситуации на юго-востоке Украины, невыполнение минских соглашений и последнюю реформу образования». «Все это создает дополнительные проблемы на пути евроинтеграции Украины», — подытожил Косачев.
О том, что Украина рассчитывает на «четыре союза» с Европой, Петр Порошенко заявил на пленарной сессии саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе 24 ноября. «Так называемые четыре союза — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной», — сказал он, отметив, что Киев «хочет больше Европы на Украине».
В августе украинский лидер заявлял, что страна продолжит курс на евроатлантическую интеграцию, который, по его словам, должен привести к членству в ЕС и НАТО. Порошенко отмечал, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом стало свидетельством об окончательном разрыве с «империей зла».