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Суд в Зимбабве признал законными действия военных по смещению Мугабе
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Суд в Зимбабве признал законными действия военных по смещению Мугабе
Политика, 13:22
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Суд в Зимбабве признал законными действия военных по смещению Мугабе

Верховный суд Зимбабве постановил, что действия военных, которые привели к отставке экс-президента республики Роберта Мугабе, были законными. Об этом сообщает телеканал ABC.

Верховный судья Джордж Чивеш признал, что действия вооруженных сил Зимбабве «в попытке остановить захват конституционных функций Мугабе его окружением разрешены Конституцией и законны». Также суд постановил, что увольнение бывшего первого вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы было незаконным.

Люди в Зимбабве вышли праздновать отставку Мугабе. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

75-летний Мнангагва 24 ноября официально принес присягу и вступил в должность президента Зимбабве. Военные Зимбабве 15 ноября взяли столицу под контроль и посадили Мугабе под домашний арест. Ему предъявили обвинения в нарушении Конституции и экономической стагнации республики.

Как Зимбабве перешла под контроль военных. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Также правящая партия ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт») поставила Мугабе ультиматум: он должен был снять с себя полномочия президента до 20 ноября или парламент будет голосовать за его отстранение. Мугабе принял решение добровольно уйти в отставку 21 ноября. Он был президентом Зимбабве почти 30 лет.

Видео: РБК

Теги: Зимбабве , военный переворот , Роберт Мугабе
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