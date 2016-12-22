Мугабе дали менее суток на добровольный уход в отставку
Политика, 16:46
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Мугабе дали менее суток на добровольный уход в отставку
Съезд правящей в Зимбабве партии ZANU-PF принял решение предъявить ультиматум действующему президенту страны Роберту Мугабе. В том случае если многолетний лидер до 12:00 понедельника добровольно не уйдет в отставку, партия начнет процесс отстранения Мугабе от должности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из лидеров ZANU-PF, Патрика Чинамасу.
Чинамаса также подтвердил, что Мугабе, его жена Грейс, а также несколько действующих министров исключены из партии, а в отношении ряда функционеров будет начато расследование.Кандидатом на пост президента от ZANU-PF станет бывший глава спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Именно отставка последнего по требованию Грейс Мугабе спровоцировала выступление военных, заключивших президента под домашний арест и взявших под контроль телевидение, парламент и правительство.