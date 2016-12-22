Суд Парижа приговорил напавшего на газету Liberation к 25 годам тюрьмы

Парижский суд признал виновным 52-летнего Абдельхакима Дехара в вооруженном нападении на редакцию парижской газеты Liberation в ноябре 2013 года и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал BFM.

Мужчину признали виновным по статьям «покушение на убийство» и «похищение». По мнению суда, поведение Дехара связано с его «неприязнью к обществу». Сам Дехар во время оглашения приговора выглядел «изможденным», уточняет телеканал. По его словам, он никого не хотел убивать, а только лишь запугать. Адвокат Дехара также заявил, что его подзащитный «никогда не был убийцей».

В середине ноября 2013 года Дехар начал стрелять по работникам редакции газеты Liberation в Париже и тяжело ранил одного из них. После этого он скрылся с места происшествия. В тот же день он обстрелял штаб-квартиру банка Societe Generale, однако никто не пострадал. Позднее его обнаружили полицейские в бессознательном состоянии. По версии полиции, Дехар пытался покончить с собой.

Это не первый тюремный срок Дехара. В 1998 году его осудили на четыре года за участие в ультралевой группировке, а также в соучастии в грабеже и автомобильной погоне, в ходе которой погибли таксист и трое полицейских.