Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков

Египетские полицейские уничтожили в ходе операции 30 террористов, которые причастны к крупному теракту в мечети на севере Синая. Жертвами атаки с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия стали более 230 человек

Египетские полицейские во время антитеррористической операции на Синайском полуострове уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети населенного пункта Бир аль-Абед в районе города Эль-Ариша. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя египетского Минобороны Тамера Рифаи.

По данным телеканала, террористы были ликвидированы в населенном пункте Эр-Рисан в центре полуострова. В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поисками тренировочным лагерей, в которых готовились атаки на мирных жителей.

Ранее сообщалось, что беспилотники египетских сил безопасности уничтожили 15 террористов, причастных к теракту в мечети. Ракетные удары были нанесены по двум внедорожникам с боевиками на севере Синайского полуострова, в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша.

Кроме того, по словам Рифаи агентству Al Arabiya, беспилотники уничтожили ряд опорных пунктов боевиков, в которых хранились вооружения и амуниция.

Нападение на мечеть произошло 24 ноября в Бир аль-Абеде. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам. В результате теракта погибли 235 человек.

Египетские власти после нападения на мечеть объявили трехдневный траур. Кроме того, в стране введено чрезвычайное положение. Президент Владимир Путин выразил соболезнование своему египетскому коллеге в связи с терактом и передал слова сочувствия родным и близким погибших, также пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.