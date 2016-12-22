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Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков
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Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков
Общество, 08:02
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Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков
Египетские полицейские уничтожили в ходе операции 30 террористов, которые причастны к крупному теракту в мечети на севере Синая. Жертвами атаки с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия стали более 230 человек

Египетские полицейские во время антитеррористической операции на Синайском полуострове уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети населенного пункта Бир аль-Абед в районе города Эль-Ариша. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя египетского Минобороны Тамера Рифаи.

По данным телеканала, террористы были ликвидированы в населенном пункте Эр-Рисан в центре полуострова. В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поисками тренировочным лагерей, в которых готовились атаки на мирных жителей.

Ранее сообщалось, что беспилотники египетских сил безопасности уничтожили 15 террористов, причастных к теракту в мечети. Ракетные удары были нанесены по двум внедорожникам с боевиками на севере Синайского полуострова, в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша.

Кроме того, по словам Рифаи агентству Al Arabiya, беспилотники уничтожили ряд опорных пунктов боевиков, в которых хранились вооружения и амуниция.

Теракт в египетской мечети. Фотогалерея Еще 5 фото
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Нападение на мечеть произошло 24 ноября в Бир аль-Абеде. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам. В результате теракта погибли 235 человек.

Египетские власти после нападения на мечеть объявили трехдневный траур. Кроме того, в стране введено чрезвычайное положение. Президент Владимир Путин выразил соболезнование своему египетскому коллеге в связи с терактом и передал слова сочувствия родным и близким погибших, также пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

После теракта Ростуризм выпустил предупреждение для российских туристов, которые находятся в Египте. В ведомстве отметили, что данные о погибших или пострадавших россиянах в результате нападения на мечеть не поступали.
Авторы: Григорий Дубов, Павел Казарновский.
Теги: Египет , боевики , Теракт
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