Ростуризм напомнил российским туристам в Египте о мерах предосторожности

Ростуризм выпустил предупреждение для граждан России, находящихся в настоящий момент в Египте. Ведомство напомнило им о мерах предосторожности в связи с произошедшим в стране терактом, число жертв которого превысило 230.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения о пострадавших в результате атаки на мечеть россиянах в ведомство не поступали. В то же время Ростуризм предупредил российских граждан о необходимости соблюдать осторожность в этой стране. «В связи с происшествием Министерство иностранных дел Российской Федерации напомнило о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», — говорится в сообщении.

В Ростуризме напомнили, что авиасообщение с Египтом было прекращено с 2015 года по соображениям безопасности. «Россиянам, рассматривающим возможность самостоятельных турпоездок в Египет через территорию третьих стран, Федеральное агентство по туризму рекомендует учитывать имеющиеся риски при принятии решения», — подчеркнули в ведомстве.

Атака на мечеть аль-Равда в деревне Бир аль-Абед в Египте произошла днем 24 ноября. В мечети взорвалась бомба, после чего боевики открыли огонь по молящимся. Обстрелу подверглись и машины скорой помощи, пытавшиеся эвакуировать пострадавших. По последним данным, в результате атаки погибли 235 человек, более 130 пострадали.