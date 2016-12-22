В Бразилии неизвестные напали на вице-консула США

В Бразилии при нападении была ранена вице-консул дипломатического представительства США в Рио-де Жанейро Стефани Болен. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на сообщение полиции.

По версии правоохранительных органов, произошедшее было попыткой вооруженного ограбления. В этот момент она находилась в машине вместе со своим супругом. В тот момент, когда автомобиль остановился, двое мужчин открыли огонь. Болен была легко ранена в ногу, ее муж не пострадал. Сотрудница консульства была госпитализирована.

В дипломатическом представительстве США в Рио-де-Жанейро подтвердили факт инцидента, отметив, что жизни Болен ничего не угрожает.

В августе в Париже преступники ограбили посла Грузии ​Екатерину Сирадзе-Делоне.​ Инцидент произошел в пригороде Сен-Дени. Несколько человек на скутерах подъехали к ее машине и разбили стекло. Из салона машины дипломата они похитили сумку, где, по словам дипломата, находились документы.