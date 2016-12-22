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Поклонская сочла возможный запрет «Сватов» попыткой уничтожить Украину
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Поклонская сочла возможный запрет «Сватов» попыткой уничтожить Украину
Общество, 14:34
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Поклонская сочла возможный запрет «Сватов» попыткой уничтожить Украину

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook отреагировала на возможный запрет сериала «Сваты» на территории Украины.

Поклонская назвала «Сватов» добрым и веселым сериалом и подчеркнула, что сама его любит. «Решение спецслужб Украины, о котором говорит В.Зеленский, на первый взгляд является абсурдным, но на самом деле хорошо показывает то, с чем борется Служба безпеки України. Их главная цель сегодня — уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину», — считает Поклонская.

Ранее украинский шоумен Владимир Зеленский, который является одним из авторов проекта, записал видеообращение, в котором раскритиковал идею запретить сериал в стране. Он подчеркнул, что «Сваты» снимались силами многих украинцев и на украинские деньги. СБУ, по его словам, нужно было бы заниматься обеспечением безопасности страны, а не защитой от телефильмов.

22 ноября СБУ запретила Федору Добронравову, сыгравшему в «Сватах» одну из главных ролей, въезд в страну за посещение Крыма. Актер сообщил, что не помнит, когда был на полуострове, и добавил: «Бог с ними, я и не собирался туда ехать». «Комсомольская правда в Украине» сообщила, что в связи с этим решением СБУ сериал могут запретить в стране.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях родственников, принадлежащих к разным социальным слоям: тесть и теща — селяне, свекор и свекровь — городские интеллигенты. Первый сезон стартовал в 2008 году. Последний на данный момент сезон снят в 2012 году.

Теги: кино , сериал , «Нафтогаз Украина» , Федор Добронравов , сериал «Сваты»
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