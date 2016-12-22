В Верховной раде прокомментировали уход Плотницкого с поста главы ЛНР

Уход Игоря Плотницкого с поста главы ЛНР никак не отразится на минских соглашениях, считает депутат Верховной рады Антон Геращенко. «Плотницкий никакого отношения к минским соглашениям не имел. Он был марионеткой Кремля, эта марионетка упустила бразды правления и уволена. Минские соглашения контролирует руководство России: пока им они будут выгодны, они их будут соблюдать», — считает он.

Народный депутат, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в разговоре РБК согласился с мнением Геращенко. «Это никак не отразится. Это же не документ, это дипломатическо-политический пакт сомнительной репутации». Депутат подчеркнул, что Рада в декабре с высокой вероятностью примет законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором администрации ДНР и ЛНР будут названы «оккупационными администрациями».

«В связи с принятием этого закона дипломатам, и российским, и украинским, и европейским, минские соглашения придется несколько переформулировать. Российская субъектность будет четко определена [в законе], и разговоры, каким образом это отразится на минских соглашениях, надо будет адресовать российскому МИДу», — добавил Винник.

Кремль в свою очередь не раз заявлял, что у России нет возможности влиять «на эти непризнанные республики» или «давать кому-то поручения там». «Они живут самостоятельной жизнью», — заявлял в ноябре 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя первый телефонный разговор Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР.

24 ноября глава Министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Плотницкий подал в отставку с поста главы республики «по состоянию здоровья». После этого Пасечник объявил себя исполняющим обязанности главы республики. Ранее, 21 ноября, на улицы Луганска вышли вооруженные люди, которые перекрыли центр города.