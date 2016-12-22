Названа дата кремации сыгравшего Петруху в «Белом солнце пустыни» актера

Актер Николай Годовиков, который сыграл роль красноармейца Петрухи в «Белом солнце пустыни», будет кремирован 26 ноября. Об этом сообщил РБК ди​​ректор артиста Вячеслав Смородинов.

«Предварительно, в это воскресенье будет кремация», — заявил собеседник РБК.

Ранее Смородинов сообщил, что актера похоронят на Южном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой его жены. В окружении актера «Росбалту» заявили, что это было волеизъявлением самого актера.

О смерти Николая Годовикова стало известно 23 ноября. Актеру было 67 лет. По словам близкого друга артиста, Годовиков умер у себя в квартире.

Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Он дебютировал на экране в 1966 году, сыграв роль беспризорника в фильме «Республика ШКИД». Также актер снялся в кинофильме «Женя, Женечка и «Катюша». Годовиков стал широко известен публике после того, как сыграл роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». В 1990-х годах ​​он снимался в сериалах «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей». Последним фильмом с его участием стал «Шеф» (2011 год), где он сыграл роль управляющего казино.