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Стало известно место похорон актера Николая Годовикова
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Стало известно место похорон актера Николая Годовикова
Общество, 23:41
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Стало известно место похорон актера Николая Годовикова

Актера Николая Годовикова, наиболее известного по роли красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», похоронят на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

Годовикова похоронят рядом с могилой его жены, сказал он. «Близкие знали, что у него онкология и завтра хотели везти его провериться в институт на Березову аллею в Петербурге. Зять, пришедший сегодня его навестить, увидел его мертвым», — рассказал Смородинов.

Как сообщили агентству «Росбалт» в окружении Годовикова, похоронить его рядом с супругой на Южном кладбище просил сам актер.

Николай Годовиков умер 23 ноября на 68-м году жизни. Близкий друг артиста рассказал «Комсомольской правде», что Годовиков умер у себя в квартире. По информации издания, тело актера обнаружил его тесть.

Дебютом в кино стала роль беспризорника в «Республике ШКИД», которую Годовиков исполнил в 1966 году, затем он появился в фильме «Женя, Женечка и «Катюша». Известность среди широкой публики актер приобрел после того, как сыграл роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

Годовиков был осужден три раза, и суммарно провел в заключении семь с половиной лет. В 1990-х он вернулся в кино: сыграл роли в сериалах «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей». В последний раз он появился в фильме «Шеф».

Теги: Николай Годовиков , Петруха
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