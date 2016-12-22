Глава Литвы предрекла Украине долгий путь в ЕС

Украине предстоит долгий путь в Евросоюз, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите «Восточного партнерства». Об этом сообщает издание Kauno Diena.

По мнению главы Литвы, вместо упорства в требовании членства в Евросоюзе и связанных с этим гарантий Украине «стоит проявить настойчивость в реформах». «Украина получит эти гарантии, но ей еще предстоит пройти долгий путь», — сказала Грибаускайте.

По ее словам, политики в Киеве надеялись, что на саммите будет дан «зеленый свет» выделению дополнительной финансовой помощи Украине, но «им стоит оставить эту идею». Как считает Грибаускайте, ранее оказанная ЕС помощь не была использована надлежащим образом.

Как сообщает издание Baltnews, Грибаускайте заметила, что Украине следует стараться ради своих граждан. «Любое членство в любом союзе ценно ровно настолько, насколько оно полезно самой Украине и жителям Украины», — подчеркнула глава государства.

В мае 2017 года Украина и ЕС подписали соглашение о безвизовом режиме, которое вступило в силу в июне. Совет Евросоюза официально завершил ратификацию соглашения об ассоциации Украины в июле 2017 года. Оно вступило в силу 1 сентября.

Саммит «Восточного партнерства» начался в Брюсселе 24 ноября. Кроме глав государств — членов Евросоюза в нем принимают участие лидеры Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

«Восточное партнерство» — проект ЕС, нацеленный на развитие интеграции с бывшими советскими республиками в Восточной Европе и в Закавказье. Проект инициирован в 2008 году главой МИД Польши Радославом Сикорским.