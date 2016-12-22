Овечкин объявил об открытии сайта движения Putin Team

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals Александр Овечкин объявил об открытии сайта общественного движения в поддержку президента Putin Team «Команда Путина». Об этом хоккеист написал в своем Instagram.

«С его [сайта] помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды [Владимира] Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной», — написал он.

https://www.instagram.com/p/Bb2mHX7BZGe/?taken-by=aleksandrovechkinofficial

Александр Овечкин 2 ноября объявил о создании движения в поддержку Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он призвал объединиться всех тех, кто поддерживает главу государства.

После того, как хоккеист объявил о создании движения, к нему присоединились олимпийский чемпион бобслеист Алексей Воевода, экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, баскетбольный тренер Евгений Гомельский, шахматист Сергей Корякин, хоккеист Евгений Малкин.

Создание Putin Team поддержали 68% россиян. При этом доля противников идеи движения оказалась особенно высока в Москве и Санкт-Петербурге — 12%, что вдвое выше, чем в среднем по стране.