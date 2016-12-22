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СК возбудил дело о смерти пациента на полу смоленской больницы
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СК возбудил дело о смерти пациента на полу смоленской больницы
Общество, 12:51
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СК возбудил дело о смерти пациента на полу смоленской больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента смоленской больницы, не получившего своевременной помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о составах преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Запись с камер наблюдения, на которой мужчина выходит из палаты в коридор, начинает истекать кровью и падает на пол, распространилась по СМИ и соцсетям 21 ноября. Врачи проходят мимо, потом пытаются затащить пациента в палату, но когда им не удается, оставляют его лежать.

Региональное управление Следственного комитета ранее провело проверку обстоятельств ЧП и отказало в возбуждении дела. Глава СК Александр Бастрыкин дал центральному аппарату ведомства поручение проконтролировать ход повторной проверки и принятое процессуальное решение.

Главврач больницы Владимир Журавлев выступил в защиту подчиненных. Он рассказал, что пациент был госпитализирован поздно вечером и находился в состоянии опьянения. Бездействие медиков Журавлев объяснил тем, что они не смогли самостоятельно поднять 100-килограммового мужчину с пола. Он подчеркнул, что человек, лежащий на полу, «выглядит достаточно зрелищно», но у него не поворачивается язык обвинять персонал, и добавил, что смерть больного наступила не сразу после эпизода, попавшего в кадр, а через неделю, во время проведения трепанации черепа.

Теги: уголовное дело , Смоленск , Больница
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