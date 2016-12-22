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СК начал проверку после видео с пациентом на полу больницы в Смоленске
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СК начал проверку после видео с пациентом на полу больницы в Смоленске
Общество, 20:49
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СК начал проверку после видео с пациентом на полу больницы в Смоленске

В управлении Следственного комитета по Смоленской области начали проверку ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медпомощи» после появления видео с окровавленным пациентом на полу медучреждения. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Запись с камер наблюдения появилась в сети накануне, 21 ноября. На кадрах видно, как из медкабинета вышел окровавленный мужчина и сразу упал на пол. Врачи проходили мимо него по коридору. Спустя некоторое время трое медработников попытались затащить окровавленного мужчину в кабинет, но после неудачной попытки оставили на полу.

По информации местного портала Readovka.ru, инцидент произошел в июне. 47-летний мужчина отмечал день рождения в ресторане. Позже на улице завязалась драка, в которой он получил удар кастетом по голове.

Пациент скончался спустя неделю в реанимации во время трепанации черепа, а не на полу больницы, рассказал РЕН ТВ главврач медучреждения Владимир Журавлев. По его словам, пациент с ушибом головного мозга поступил в приемное отделение поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. У руководителя больницы нет претензий к подчиненным. Бездействие медиков в коридоре он объяснил тем, что они не смогли самостоятельно поднять пациента с пола.

Ранее СК начал проверку после смерти мужчины у стен больницы в Екатеринбурге.

Теги: Следственный комитет , медицина , Врачи , "Смоленск"
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