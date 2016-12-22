Бастрыкин взял на контроль смерть пациента на полу в больнице Смоленска

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку обстоятельств смерти пациента в больнице Смоленска, говорится в сообщении ведомства. Мужчина умер на полу в коридоре больницы при бездействии врачей.

В сообщении СКР подчеркивается, что внимание центрального аппарата ведомства к этой ситуации связано с тем, «что ранее по факту гибели мужчины региональным следственным подразделением уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проведения по вновь открывшимся обстоятельствам проверочных мероприятий и принятое по их результатам процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее проверку по факту смерти мужчины начало региональное управление СКР.

Об обстоятельствах смерти пациента смоленской больницы ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медпомощи» стало известно 21 ноября, когда в сети появилась видеозапись произошедшего с камер наблюдения. Перед этим мужчина поступил в больницу с травмой головы. На записи видно, как он выходит из медкабинета и падает на пол. Проходящие мимо врачи игнорируют его. Спустя некоторое время трое медиков попытались затащить окровавленного мужчину в кабинет, но после неудачной попытки оставили на полу.

В то же время главврач больницы Владимир Журавлев выступил в защиту своих подчиненных. По его словам, пациент с ушибом головного мозга поступил в приемное отделение поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Бездействие медиков он объяснил тем, что они не смогли самостоятельно поднять пациента с пола. Журавлев подчеркнул, что пациент скончался спустя неделю в реанимации во время трепанации черепа, а не на полу больницы.