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Депутат Рады в эфире набросился на Саакашвили c тростью
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Депутат Рады в эфире набросился на Саакашвили c тростью
Украинский кризис, 12:46
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Депутат Рады в эфире набросился на Саакашвили c тростью

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (Радикальная партия) набросился на экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили в эфире программы «Украинский март» телеканала NewsOne. Запись опубликована на YouTube-канале издания.

В выложенном фрагменте видно, что Мосийчук спросил у Саакашвили, за Бандеру ли он или против. Саакашвили ответил, что он «за Украину». «Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — сказал экс-губернатор.

Видео: NewsOne / YouTube

В ответ Мосийчук обвинил самого Саакашвили в коррупции на посту губернатора Одессы и президента Грузии и подбежал к нему с тростью. «Вы с компанией Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют», — заявил Мосийчук.

Ударить Саакашвили Мосийчуку помешал ведущий ​Василий Голованов. Вместо нападения Мосийчук заключил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине.

Митинг сторонников Саакашвили против коррупции продолжается напротив здания Верховной рады Украины с 17 октября. Демонстранты установили палатки рядом с парламентом и требуют создать антикоррупционный суд, отменить неприкосновенность народных депутатов и внести изменения в избирательное право. Окончание митинга было намечено на 7 ноября — пленарное заседание Рады, но он продолжился из-за невыполнения большей части требований. Саакашвили пригрозил объявить президенту Петру Порошенко «народный импичмент» 3 декабря. Рада одобрила проект Избирательного кодекса, в который были включены и поправки сторонников Саакашвили. 12 ноября Сакашвили на «Марше возмущенных» в Киеве пообещал украинцам сместить с поста президента «к Новому году». 19 ноября Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины.

Теги: нападение , Михаил Саакашвили , Игорь Мосийчук
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