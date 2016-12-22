Депутат Рады в эфире набросился на Саакашвили c тростью

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (Радикальная партия) набросился на экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили в эфире программы «Украинский март» телеканала NewsOne. Запись опубликована на YouTube-канале издания.
В выложенном фрагменте видно, что Мосийчук спросил у Саакашвили, за Бандеру ли он или против. Саакашвили ответил, что он «за Украину». «Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — сказал экс-губернатор.
В ответ Мосийчук обвинил самого Саакашвили в коррупции на посту губернатора Одессы и президента Грузии и подбежал к нему с тростью. «Вы с компанией Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют», — заявил Мосийчук.
Ударить Саакашвили Мосийчуку помешал ведущий Василий Голованов. Вместо нападения Мосийчук заключил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине.
Митинг сторонников Саакашвили против коррупции продолжается напротив здания Верховной рады Украины с 17 октября. Демонстранты установили палатки рядом с парламентом и требуют создать антикоррупционный суд, отменить неприкосновенность народных депутатов и внести изменения в избирательное право. Окончание митинга было намечено на 7 ноября — пленарное заседание Рады, но он продолжился из-за невыполнения большей части требований. Саакашвили пригрозил объявить президенту Петру Порошенко «народный импичмент» 3 декабря. Рада одобрила проект Избирательного кодекса, в который были включены и поправки сторонников Саакашвили. 12 ноября Сакашвили на «Марше возмущенных» в Киеве пообещал украинцам сместить с поста президента «к Новому году». 19 ноября Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины.