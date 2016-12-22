Во Франции задержали подозреваемых в подготовке атаки перед Рождеством

Французские полицейские задержали шестерых человек по подозрению в подготовке нападения на рождественском базаре в Реймсе. Об этом сообщает газета l'Union.

Как рассказали изданию в полиции, подозреваемых арестовали в Ремсе, департаменте Об и Арденны. Для подготовки задержания, по данным правоохранителей, в течение недели использовалось прослушивание телефонных переговоров и наружное наблюдение. В Реймсе во время задержания одного из подозреваемых у него дома было изъято оружие. Однако в полиции воздерживаются от огласки деталей расследования и степени опасности возможного нападения. «Было бы рискованно говорить о террористической опасности в Реймсе на данном этапе разбирательства», — отметили в прокуратуре города.

Как сообщает l'Union, задержание готовивших нападение произошло за 48 часов до открытия рождественского базара в Реймсе.

В начале ноября СМИ сообщили о проведении антитеррористической операции в Ницце. Во французском департаменте Приморские Альпы были задержаны не менее шести человек по подозрению в подготовке терактов. Параллельно семь человек были задержаны в Париже по подозрению в терроризме.

31 октября 2017 года во Франции отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в течение двух лет после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Тогда в результате нескольких атак на стадионе «Стад де Франс», в концертном зале «Батаклан», на улицах французской столицы и ее пригорода Сен-Дени погибли 130 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).