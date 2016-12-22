Россия отправит океанографическое судно на поиски аргентинской подлодки

На официальном сайте МИД Аргентины опубликовано сообщение о разговоре Владимира Путина с президентом страны ​Маурисио Макри. Ранее стало известно, что российский президент предложил Буэнос-Айресу помощь в поисках пропавшей подлодки San Juan.

Согласно сообщению, контакт между Россией и Аргентиной по вопросу поиска субмарины будут поддерживать министерства обороны двух стран. Со стороны России в поисках подлодки по предложению Путина примет океанографическое исследовательское судно, оснащенное подходящим оборудованием.

В МИД Аргентины подчеркнули, что Россия стала 13-й страной, предложившей свою помощь в поиске субмарины.

В поисковой операции участвуют также и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о помощи американских моряков аргентинским коллегам. «Я уже давно отдал приказ оказать помощь Аргентине в поиске и спасении пропавшей субмарины. На ее борту 45 человек и не так уж много времени осталось. Да поможет Бог им и народу Аргентины!», — написал Трамп.

​Подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски ведутся в районе южной Атлантики. Помощь в поисковой операции помимо США Аргентине оказывает Бразилия, Великобритания и Чили. В зону поисков были направлены самолеты и подводные дроны.