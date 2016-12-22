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Допрос Керимова в Ницце затянулся на несколько часов
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Допрос Керимова в Ницце затянулся на несколько часов
Общество, 00:05
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Допрос Керимова в Ницце затянулся на несколько часов

Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов, был доставлен в суд для проведения допроса, сообщает Bloomberg. Допрос миллиардера затянулся и длится уже несколько часов.

Согласно нормам французского правосудия, в данном случае допрос подозреваемого проводится в суде. О том, что Керимов доставлен в суд, Bloomberg сообщил в 20:02 мск. Общение Керимова со следователями все еще продолжается. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что пока невозможно сказать, когда закончится допрос. «Допрос у судебного следователя все еще продолжается, я не могу сказать, сколько он еще продлится», — цитирует его слова «РИА Новости».

​Как сообщает Reuters, по итогам допроса, если подобное решение будет принято судьей, будет вынесено постановление об официальном начале расследования в отношении Керимова.

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября, известно об этом стало на следующий день. Из аэропорта Керимов был доставлен полицейскими в участок. Французская прокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов.

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Российские власти настаивают, что Керимов в качестве сенатора обладает дипломатическим иммунитетом. В связи с задержанием российский МИД отправил Франции ноту протеста. В то же время, как сообщил источник РБК, в Ницце Керимов был с частным визитом, поэтому въезжал во Францию не по дипломатическому паспорту.

Теги: Ницца , Сулейман Керимов
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