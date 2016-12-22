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Опубликовано видео вывода людей из здания генпрокуратуры ЛНР
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Опубликовано видео вывода людей из здания генпрокуратуры ЛНР
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Опубликовано видео вывода людей из здания генпрокуратуры ЛНР

Информационное агентство ANNA News обнародовало видео, на котором, предположительно, сотрудников генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики выводят сотрудники МВД ЛНР. Видеозапись опубликована на YouTube-канале агентства.

«Сотрудников Генеральной прокуратуры ЛНР, которые более суток провели в окруженном здании ведомства, вывели в среду утром», — написало ANNA News в комментариях под видео. «Здание Генеральной прокуратуры находится под контролем МВД ЛНР», — добавило агентство.

На кадрах видно, как около десяти человек выходят из здания генпрокуратуры. Людей сопровождает человек в военной форме с белой лентой на рукаве. У входа в здание и вокруг него стоят еще несколько вооруженных людей в военной форме, на их рукавах также видны белые ленты.

Видео: Anna News / YouTube

О том, что сотрудники МВД под конвоем вывели из здания генпрокуратуры ЛНР сотрудников ведомства, сообщила РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова 22 ноября. По ее словам, ​они ожидали посадки в автобусы в окружении автоматчиков.

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Источник РБК, близкий к администрации главы ЛНР, рассказал, что под конвоем вывели и.о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления Генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно. С 21 ноября сотрудников генпрокуратуры удерживали в здании ведомства, однако 22 ноября в ходе переговоров с МВД удалось добиться, чтобы из здания выпустили женщин, сообщил РБК источник, близкий к правительству республики.

«МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного удерживания людей», — рассказал собеседник РБК. По его словам, персонал удерживали в здании, поскольку МВД обвинило сотрудников ведомства в бездействии: 200 т российской гуманитарной помощи были уничтожены, после того как она стала негодной. По информации МВД, сотрудники генпрокуратуры об этом знали, однако уголовные дела были закрыты. «Лоббировались предпринимательские интересы некоторых людей, были махинации, продажи», — отмечал источник.

Теги: видео , ЛНР , генпрокуратура
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