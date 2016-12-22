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Будущий президент Зимбабве прилетел в страну
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Будущий президент Зимбабве прилетел в страну
Политика, 18:57
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Будущий президент Зимбабве прилетел в страну

Будущий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в страну. Об этом сообщает Associated Press.

Местное издание The State уточняет, что он находился на территории соседней ЮАР (ранее местонахождение политика, покинувшего страну после начала волнений, не раскрывалось).

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Ранее парламент страны заявил, что Мнангагва займет пост главы государства вместо ушедшего в отставку накануне Роберта Мугабе.

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Мугабе не назвал имя своего преемника. По закону в этом случае преемником становится первый вице-президент. Эту должность до начала ноября занимал Мнангагва, но бывший глава государства уволил его. К моменту импичмента пост был вакантным. Вторым вице-президентом был Пелекезела Мпоко, но в воскресенье его исключили из ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», правящая партия страны) за лояльность бывшему главе государства.​

5 ноября военные поместили Мугабе под домашний арест. Среди предъявленных обвинений — нарушение Конституции, экономическая стагнация страны и неспособность 93-летнего политика «физически и умственно» руководить государством. 19 ноября правящая партия провела заседание, на котором поставила Мугабе ультиматум: либо он добровольно покинет пост до полудня понедельника, либо парламент будет голосовать за отстранение. Мугабе написал заявление, в котором утверждал, что уходит для обеспечения плавного перехода власти в стране.

Теги: Зимбабве , Роберт Мугабе
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