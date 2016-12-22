Будущий президент Зимбабве прилетел в страну

Будущий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в страну. Об этом сообщает Associated Press.

Местное издание The State уточняет, что он находился на территории соседней ЮАР (ранее местонахождение политика, покинувшего страну после начала волнений, не раскрывалось).

Ранее парламент страны заявил, что Мнангагва займет пост главы государства вместо ушедшего в отставку накануне Роберта Мугабе.

Мугабе не назвал имя своего преемника. По закону в этом случае преемником становится первый вице-президент. Эту должность до начала ноября занимал Мнангагва, но бывший глава государства уволил его. К моменту импичмента пост был вакантным. Вторым вице-президентом был Пелекезела Мпоко, но в воскресенье его исключили из ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», правящая партия страны) за лояльность бывшему главе государства.​

5 ноября военные поместили Мугабе под домашний арест. Среди предъявленных обвинений — нарушение Конституции, экономическая стагнация страны и неспособность 93-летнего политика «физически и умственно» руководить государством. 19 ноября правящая партия провела заседание, на котором поставила Мугабе ультиматум: либо он добровольно покинет пост до полудня понедельника, либо парламент будет голосовать за отстранение. Мугабе написал заявление, в котором утверждал, что уходит для обеспечения плавного перехода власти в стране.